So sehr legte sich Basti Schweinsteiger für Ana ins Zeug!

Für die große Liebe griff Bastian Schweinsteiger (39) tief in die Liebeskiste! Der Fußballer ist seit 2016 mit Ana Ivanovic (36) verheiratet. In der ehemaligen Tennisspielerin hat der Kicker offenbar seine Partnerin fürs Leben gefunden – gemeinsam haben die beiden auch schon drei Kinder. Jetzt plaudert der Blondschopf ganz offen über die Anfänge ihrer Beziehung: Denn um seine Ana zu überzeugen, gab sich Basti so richtig viel Mühe!

In dem Podcast "Phrasenmäher" verrät der dreifache Papa, er sei vor dem ersten Date mit seiner jetzigen Frau richtig nervös gewesen. Anschließend habe er sich dann ins Zeug gelegt und vor dem Heiratsantrag sogar bei ihrem Vater um Anas Hand angehalten. Für die Verlobung selbst im Jahr 2015 fuhr er dann die großen Geschütze auf. "In London gibt es so kleine Parks, die nur für die Anwohner zugänglich sind. Und ich habe dann den Park aus dem 'Notting Hill'-Film heimlich gemietet", erinnert er sich.

Gut ein Jahr nach der Verlobung gaben sich Basti und Ana dann das Jawort – und zwar bei einer echten Traumhochzeit. Das Paar heiratete in Venedig und kam mit einem Boot über den Kanal zu seiner Location geschippert.

Anzeige

Getty Images Bastian Schweinsteiger bei der Weltmeisterschaft 2022

Anzeige

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović im Juli 2022

Anzeige

Getty Images Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović im Juni 2022

Anzeige

Wie findet ihr die romantische Geste von Basti, den Park zu mieten? Sehr romantisch! Etwas übertrieben. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de