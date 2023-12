Baby nicht von Freundin: Didi Veron ist wieder Papa geworden

Baby-Überraschung bei Didi Veron! Bei dem einstigen Claudias House of Love-Kandidaten läuft es privat gerade richtig rund. Vor wenigen Monaten machte er öffentlich, dass er wieder verliebt ist und mit der ehemaligen Kampf der Realitystars-Kandidatin Rich Nana durchs Leben geht. Nun darf sich Didi auch über weiteren Nachwuchs freuen. Er ist wieder Vater geworden – die Mutter ist jedoch nicht seine Freundin!

Gegenüber Promiflash verrät der Designer: "Mein zukünftiger Fashionista hat vor ein paar Stunden das Licht der Welt erblickt. [...] Die Familie wächst und somit die Verantwortung! Glücklich zum erneuten Mal Papi geworden zu sein." Sein Sohn hört auf den Namen Tayron Timbu. Dessen Mutter ist aber nicht Nana. "Meine Partnerin Rich Nana freut sich trotzdem für mich und gratulierte mir herzlich dazu", verrät der Ex-#CoupleChallenge-Teilnehmer.

Doch wer ist dann die Mama des kleinen Jungen? Didi plaudert aus: "Die Mama hab ich an einem heißen Tag auf einer Fashionshow in Brüssel vor etwa drei Jahren kennengelernt. Sie kam auf mich zu, total süß, wie sie ist, machte mir unzählige Komplimente und bot mir zu trinken an." Sie komme aus Belgien und habe kamerunische Wurzeln. Die beiden hatten sich nach ihrem Kennenlernen regelmäßig besucht: "Und einmal war sie sogar mit mir als Begleitung am Set von Berlin - Tag & Nacht."

Sonstige Didi Veron mit Rich Nana

Promiflash Didi Verons Sohn

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Didi Veron im Januar 2023 in Berlin

