Nach Arielle: Didi Veron ist jetzt mit Rich Nana liiert!

Didi Veron schwebt wieder auf Wolke sieben! 2021 war bekannt geworden, dass der Reality-TV-Star mit Arielle Rippegather (32) eine Beziehung führt. Doch im März des vergangenen Jahres hatte sich das Paar überraschend während seiner Teilnahme an #CoupleChallenge getrennt. Seither war es ruhig um das Liebesleben des ehemaligen Claudias House of Love-Teilnehmers geworden. Jetzt verrät Didi Promiflash: Er ist wieder verliebt und zwar in Rich Nana!

"Es hat vor circa einem halben Jahr zwischen uns gefunkt. Wir haben zuerst über Instagram festgestellt, dass wir die Liebe zu Fashion und Lifestyle teilen und so kamen wir ins Gespräch", plaudert der Social-Media-Star gegenüber Promiflash aus. Didi und Rich Nana kennen sich bereits seit rund drei Jahren, doch erst seit Beginn des Jahres seien sie "schwer verliebt".

Anders als Didi scheint seine Ex Arielle bislang weniger Glück in der Liebe zu haben. Vor wenigen Monaten verriet sie im Promiflash-Interview, wie schwer die Partnersuche für sie ist. "80 Prozent der Männer haben leider mit meiner Vergangenheit ein Problem", erklärte die Blondine, die im Körper eines Mannes zur Welt gekommen war.

Sonstige Didi Veron und Rich Nana, 2023

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Didi Veron, Reality-TV-Star

Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather, Juli 2022

