Reality-TV-Star Didi Veron hat wieder eine neue Freundin

Didi Veron (35) ist wieder in festen Händen! Das verrät der Reality-TV-Kandidat nun gegenüber Promiflash – seine neue Freundin heißt Linda und ist 35 Jahre alt. "Kennengelernt haben wir uns vor sieben Monaten auf einer meiner Reisen", plaudert der ehemalige Claudias House of Love-Kandidat aus. Seine neue Partnerin sei die Besitzerin des Parkhotels im westfälischen Surenburg. Auf einem Selfie strahlt das junge Glück in die Kamera.

Erst Ende vergangenen Jahres überraschte Didi mit Baby-News: Der Influencer wurde wieder Vater. "Mein zukünftiger Fashionista hat vor ein paar Stunden das Licht der Welt erblickt. [...] Die Familie wächst und somit die Verantwortung! Glücklich, zum erneuten Mal Papi geworden zu sein", verriet er vor knapp einem Jahr im Gespräch mit Promiflash. Seine damalige Freundin Rich Nana war allerdings nicht die Mutter seines neugeborenen Kindes – eine Belgierin mit kamerunischen Wurzeln ist laut Didi die Mama des Babys.

Didi machte in der Vergangenheit schon mit diversen Frauengeschichten von sich reden: So kämpfte er bei der Datingshow "Claudias House of Love" um das Herz der Designerin. Nach einer Fußmassage, bei der er der Reality-TV-Legende sogar die Füße abgeleckt hat, musste er die Show jedoch verlassen. Auch mit TV-Sternchen Arielle Rippegather (34) war der TV-Casanova bereits liiert. Die Beziehung endete allerdings in einem Rosenkrieg.

Instagram / didiveron_official Didi Veron im Oktober 2023

Instagram / didiveron_official Didi Veron im Oktober 2023

