Arielle-Ex Didi Veron ist jetzt bei "Berlin - Tag & Nacht"!

Didi Veron möchte wohl etwas Neues ausprobieren! In den vergangenen Jahren hatte der Reality-TV-Star vor allem mit seinem Liebesleben für Schlagzeilen gesorgt: 2021 war bekannt geworden, dass er mit Arielle Rippegather (33) eine Beziehung führt. Doch im März vergangenen Jahres hatte sich das Paar überraschend während seiner Teilnahme an #CoupleChallenge getrennt. Seitdem wurde es recht ruhig um Didi – bis jetzt: Er steht nämlich für Berlin - Tag & Nacht vor der Kamera!

Mit Promiflash spricht der ehemalige Claudias House of Love-Teilnehmer nun über seinen kleinen Karrierewechsel: Als Mitglied einer Friseur-Jury steht Didi aktuell vor der "Berlin - Tag & Nacht"-Kamera. Doch wird man ihn dort häufiger sehen? "Der Sender entscheidet ja über den Schnitt, aber es kommt noch einiges... Und jedes Mal, wenn die Rolle gespielt wird, bin ich ja zuständig", teasert er an. Auch auf seinem Instagram-Account teilt Didi bereits die ersten Szenen mit ihm. Die Fans sind davon begeistert. "Großartig!", schreibt etwa ein Fan.

Doch nicht nur in Sachen Karriere läuft es für Didi rund, auch privat könnte er wohl kaum glücklicher sein. Im Juni verriet er glücklich gegenüber Promiflash, dass er wieder verliebt ist – und zwar in Rich Nana! "Es hat vor circa einem halben Jahr zwischen uns gefunkt. Wir haben zuerst über Instagram festgestellt, dass wir die Liebe zu Fashion und Lifestyle teilen und so kamen wir ins Gespräch", plauderte der Social-Media-Star aus.

Promiflash Didi Veron, Reality-TV-Star

Instagram / didiveron_official Didi Veron im Oktober 2023

Sonstige Didi Veron und Rich Nana, 2023

