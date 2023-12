Hat er gelogen? Twenty4tim soll doch in den Dschungel gehen

Ist Twenty4tim (23) da vielleicht ein bisschen von der Wahrheit abgewichen? Seit Wochen ranken sich Gerüchte um den Cast des Dschungelcamps 2024. Cora Schumacher (46) und Heinz Hoenig (72) wurden bereits als Kandidaten bestätigt. Doch auch Nico Legat, Sarah Kern (55) und Twenty4tim sollen dabei sein. Der Webstar hatte die Spekulationen zuletzt dementiert. Nun gibt es aber neue Hinweise, dass Tim doch dabei ist!

Wie Bild erfahren haben will, soll Tim im Januar doch ins Dschungelcamp ziehen – zumal er schon vor Wochen angekündigt hatte, in der Zeit in den Urlaub zu fliegen. RTL habe dies bisher weder bestätigt noch dementiert. In einem Statement gegenüber der Zeitung hieß es wohl lediglich: "Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen."

Vor knapp zwei Wochen hatte Tim noch erklärt, dass er viel zu viel Angst vor der Show habe. "Vor allem meine Angst vor den ganzen Tieren ist der Grund, warum ich noch nicht mitmache. Ich habe auch gesehen, dass überall steht, dass ich im Januar dabei sein könnte. Aber 2024 definitiv noch nicht", hatte er in einem Interview betont.

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher, TV-Star

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim, TikTok-Star

RTL / Ruprecht Stempell Sonja Zietlow und Jan Köppen, die "Dschungelcamp 2023"-Moderatoren

