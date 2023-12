Ist er dabei? Twenty4tim klärt Dschungelcamp-Gerüchte auf!

Wird auch Twenty4tim (23) 2024 am Lagerfeuer sitzen? Am Dienstag wurde der erste Kandidat der kommenden Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! offiziell verkündet: Der Schauspieler Heinz Hoenig (72) wird sich den Prüfungen im australischen Busch stellen. Aber auch um eine mögliche Teilnahme von Webstar Twenty4tim kursieren bereits seit Wochen Gerüchte. Jetzt spricht Tim in Sachen Dschungelcamp endlich Klartext!

Gegenüber Bild sorgt der Influencer nun für Klarheit: Er sei 2024 "definitiv" kein Teil des Casts. "Aktuell habe ich noch zu viel Angst vor dem Dschungelcamp", begründet er und fügt hinzu: "Vor allem meine Angst vor den ganzen Tieren ist der Grund, warum ich noch nicht mitmache." Ihm sei allerdings bewusst, dass schon seit geraumer Zeit Spekulationen im Raum stehen.

Neben den Gerüchten um Tim halten sich noch weitere Spekulationen hartnäckig! Angeblich sollen die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Anya Elsner und der GZSZ-Star Felix von Jascheroff (41) bald in das Flugzeug nach Australien steigen. Bislang äußerten sich die beiden allerdings noch nicht zu diesen Schlagzeilen.

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim, TikTok-Star

Getty Images Twenty4Tim, Influencer und Musiker

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, GNTM-Kandidatin 2023

