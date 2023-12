Insider verrät: Mariah Carey und Bryan sollen getrennt sein

Stimmen die Gerüchte? Mariah Carey (54) und Bryan Tanaka (40) hatten sich im Jahr 2006 kennengelernt, als der Tänzer die Sängerin auf ihrer Tour unterstützte. Zehn Jahre später wurde aus den beiden ein Liebespaar. Seitdem begleitet der Background-Tänzer seine Liebste eigentlich auf all ihre Konzerte. Doch zuletzt war er nicht mehr anwesend, weshalb über ein Liebes-Aus der beiden spekuliert wurde. Nun bestätigt ein Insider die Trennung von Mariah und Bryan!

Wie eine Quelle gegenüber Page Six berichtet, sollen sowohl ihr Altersunterschied von 14 Jahren als auch unterschiedliche Zukunftsvorstellungen eine Rolle bei der vermeintlichen Trennung gespielt haben. "Er möchte eine Familie haben", erklärt der Insider. Das sei jedoch nicht das, was die zweifache Mama sich wünsche, weswegen Bryan sich wohl loslösen will: "Er will jetzt sein eigenes Leben führen", fügt ein weiterer Tippgeber hinzu.

Bereits zuvor hatte ein Informant gegenüber People erklärt, dass Mariah das diesjährige Weihnachtsfest ohne ihren langjährigen Partner verbringen wird: Der Popstar feiert das Fest der Liebe traditionell in Aspen – seit 2017 ist Bryan auch dort immer an ihrer Seite gewesen. In diesem Jahr wird er aber anscheinend zum ersten Mal seit sechs Jahren nicht dabei sein.

Anzeige

Getty Images Mariah Carey und Bryan Tanaka, 2017

Anzeige

Instagram / bryantanaka Bryan Tanaka und Mariah Carey

Anzeige

Instagram / mariahcarey Mariah Carey im Dezember 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de