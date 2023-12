Mit Skiraum und Co.: Die Geissens haben eine Weihnachtsvilla

Sie wissen, wo man die besinnlichen Tage am besten verbringen kann! Robert Geiss (59) und seine Familie lassen in ihrer Reality-Doku die Zuschauer an ihrem Luxusleben teilhaben. Der Unternehmer und seine Frau Carmen (58) sind inzwischen Multimillionäre – ihren Reichtum stellen die beiden gerne zur Schau. Dass es bei dem Paar auch mal extravagant sein darf, ist ebenfalls keine Überraschung. Denn die Geissens habe eine Villa, die sie nur an Weihnachten nutzen!

Wie Bunte berichtet, habe die vierköpfige Familie ein luxuriöses Anwesen in den französischen Alpen. "Das Geile an unserem Haus in Valberg, wir kommen wirklich nur die Woche zu Weihnachten", verriet Carmen in dem Interview. In dieser kurzen Zeit wollen die Geissens keinesfalls auf ihren gewohnten Prunk verzichten. Das Chalet verfügt über sechs Zimmer, einen Weinkeller, eine Sauna und einen Skiraum – die Villa ist stolze 1.150 Quadratmeter groß.

Bevor es für die TV-Stars nach Frankreich geht, besuchten sie das beschauliche Monaco. Anlässlich des Bal De Noël schmissen sich Carmen und Co. in ihre feinen Roben: Die 58-Jährige trug ein silbernes Kleid mit Stickereien und Robert erschien in einem eleganten Dreiteiler mit Fliege.

