Nach nur einer Folge: Amanda Bynes pausiert ihren Podcast!

So schnell ist es auch schon wieder vorbei! Eigentlich feierte Amanda Bynes (37) erst letzte Woche ihr großes Comeback. Mit ihrem eigenen Podcast "Amanda Bynes & Paul Sieminski: The Podcast done" wagte die Schauspielerin den Schritt zurück in die Öffentlichkeit. Doch nun legt die "She's the Man"-Darstellerin das Projekt vorerst wieder auf Eis. Nach nur einer veröffentlichten Folge kündigt Amanda eine Pause von ihrem Podcast an!

In ihrer Instagram-Story erklärt die 37-Jährige ihren Followern den Grund für die Pause. "Wir sind nicht in der Lage, die Art von Gästen zu bekommen, die ich gerne in der Show hätte, wie zum Beispiel Jack Harlow (25) oder Drake (37) oder Post Malone (28)", berichtet sie. "Wenn wir eines Tages in der Lage sind, diese Art von Gästen in die Show zu bekommen, werden wir den Podcast vielleicht wieder aufnehmen. Aber jetzt mache ich erst einmal eine Pause", fährt Amanda fort. Ihren Fans sei sie für die bisherige Unterstützung trotzdem unglaublich dankbar.

In der ersten Folge ihres Podcasts hatten Amanda und ihr Podcastpartner Paul Sieminski die Tätowiererin Dahlia Moth zu Gast. Die Fans waren von dem Gespräch der drei hellauf begeistert. "Willkommen zurück! Ich kann es kaum erwarten, die nächste Folge zu hören" oder "Ich liebe die erste Folge von eurem Podcast" waren nur zwei von vielen begeisterten Kommentaren auf Instagram.

Anzeige

Instagram / amandabynesreal Amanda Bynes im Mai 2020

Anzeige

Getty Images Amanda Bynes, 2006

Anzeige

Instagram / amandaamandaamanda1986 Paul Sieminski, Dahlia Moth und Amanda Bynes

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de