Seltene Fotos: So sieht Harry und Meghans kleine Lilibet aus

Dieser Anblick ist eine absolute Seltenheit für die Fans von Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42)! Der Blaublüter und die ehemalige Schauspielerin sind Eltern von zwei Kindern. Ihre beiden Sprösslinge Archie Harrison (4) und Lilibet Diana (2) halten sie aber bisher mit großem Erfolg von der Öffentlichkeit fern, es gibt nur wenige bekannte Aufnahmen der beiden. Nun kommen neue Fotos ans Licht – und diese zeigen vor allem, wie groß Lili geworden ist!

Dem Nachrichtenmagazin CR Hoy liegen Paparazzifotos vor, die die Familie im Urlaub in Costa Rica zeigen. Kurz vor Weihnachten genossen die Sussexes noch eine kleine Auszeit in der Karibik. Ein Bild zeigt Harry mit seinem Sohn Archie in einem Golfcart, ein anderes Meghan mit ihrer Tochter auf dem Arm – und dabei stechen vor allem die Haare der Kleinen ins Auge: Lilibet hat einen blonden Lockenkopf!

Laut dem Magazin waren Harry, Meghan und ihre Kinder für eine Woche in dem tropischen Land zu Besuch. Seit dem 20. Dezember sind sie aber wieder zurück zu Hause in den USA – ob sie dort auch Weihnachten verbringen werden? Bisher ist unklar, ob die Familie zu ihren Angehörigen nach England fliegen wird...

Anzeige

Misan Harriman Lilibet Diana, Prinz Harry und Herzogin Meghans Tochter

Anzeige

Instagram / sussexroyal Prinz Harry und sein Sohn Archie Harrison

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de