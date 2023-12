Wegen Affäre: Stichelt Prinzessin Mary hier gegen Frederik?

Das könnte ein kleiner Seitenhieb sein! Prinzessin Mary (51) und Kronprinz Frederik (55) gelten als das Traumpaar unter den Royals. Doch Ende Oktober schien das perfekte Image zu bröckeln – der Mann der gebürtigen Australierin wurde in Madrid ziemlich vertraut mit einer anderen Frau gesichtet. Die Affärengerüchte ließ der dänische Königspalast unkommentiert. Doch Mary scheint ihr Schweigen zu brechen und gegen Frederik zu sticheln.

Auf dem Instagram-Profil ihrer Stiftung "Mary Fonden" teilte die vierfache Mutter nachdenkliche Zeilen. "Die Zeit ist eine merkwürdige Angelegenheit. Je mehr Jahre man zurückgelegt hat, desto schneller scheint das nächste Jahr zu vergehen", leitet Mary ihren Weihnachtsgruß ein. Hinter den Worten scheint sich eine klare Botschaft an über Frederik zu verstecken. "Der Übergang zum neuen Jahr ist immer eine Gelegenheit, innezuhalten und alles zu schätzen, was im Laufe des Jahres vorgefallen ist", fügte die 51-Jährige noch hinzu.

Für ihre Fans ist klar: Mary spielt auf die Fremdgehvorwürfe an. "Ich denke, dies ist ein trauriges Jahr für Mary, der Verrat ihres Mannes und die Tatsache, dass es öffentlich ist", schrieb ein User unter dem Beitrag. Auch eine andere Nutzerin zeigte ihr Mitgefühl gegenüber Mary: "Schöne Worte von einer Frau, die in dieser Zeit selbst so sehr leidet. Gott segne diese Frau."

Anzeige

Getty Images Prinzessin Mary im November 2023

Anzeige

Getty Images Prinz Frederik und Prinzessin Mary von Dänemark im November 2023

Anzeige

Getty Images Prinz Frederik mit Prinzessin Mary bei der Krönung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de