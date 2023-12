Beyoncés Film "Renaissance" kommt weltweit in die Kinos

Beyoncés (42) Fans sind begeistert. Die Sängerin kann voller Stolz auf das Jahr 2023 zurückblicken – den Sommer über sang die Frau von Jay-Z (54) weltweit in ausverkauften Konzerthallen. Nach dem Ende ihrer Renaissance-Welttournee feierte die Ausnahmekünstlerin dann die Premiere ihres gleichnamigen Films, der bislang nur in den USA und anderen ausgewählten Ländern zu sehen war. Doch jetzt verrät Beyoncé, dass "Renaissance" auch in die Kinos anderer Länder kommt!

Das verkündete die 42-Jährige mit einem Video auf ihrem Instagram-Profil. "Ich habe euch gesagt, dass 'Renaissance' noch nicht vorbei ist", verriet Beyoncé und bestätigt: Beys Fans können rund um den Globus hautnah miterleben, wie sich die "Halo"-Interpretin auf ihre Tour vorbereitet hat. So wird der Streifen in Brasilien, Italien, Indonesien, Südkorea und in vielen weiteren anderen Ländern zu sehen sein.

Ihre Community ist total aus dem Häuschen, wie die Kommentare unter dem Beitrag zeigen. "Ich habe angefangen, nach internationalen Flügen zu suchen" und "Ich werde mir das auch ansehen" schrieben einige User. "Ich habe gerade das ganze verdammte Haus aufgeweckt. Wenn Beyoncé wach ist, dann sind wir alle wach", fand ein anderer begeisterter Nutzer.

Getty Images Beyoncé, Sängerin

Action Press/ UnBoxPHD / SplashNews.com Blue Ivy Carter und Beyoncé in London

Instagram / beyonce Beyoncé in Warschau, Juni 2023

