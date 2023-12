Großer Schock: Charlie Sheens Nachbarin wollte ihn erwürgen

Charlie Sheen (58) hat einige turbulente Jahre hinter sich. Immer wieder landete der Schauspieler aufgrund von Alkoholeskapaden und Affären in den Schlagzeilen. Zudem soll er trotz seiner HIV-Infektion wissentlich ungeschützten Geschlechtsverkehr mit einer Frau gehabt haben. Deshalb musste er sich vor Gericht verantworten. Mittlerweile ist er jedoch seit sechs Jahren trocken und kümmert sich um seine Familie. Doch nun muss der Serienstar wohl einen schweren Schock verkraften: Charlie wurde angegriffen!

Wie die Polizei von Los Angeles gegenüber TMZ bestätigt haben soll, wurden die Einsatzkräfte am Mittwoch aufgrund eines Nachbarschaftsstreits zum Haus des Two and a half Men-Darstellers gerufen. Sie ließ verlauten, dass Charlie die Tür geöffnet haben soll, nachdem es geklopft hatte. Daraufhin sei seine Nachbarin in das Haus des Hollywoodstars eingedrungen, habe sein Hemd zerrissen und versucht, ihn zu erwürgen. Später sei sie in ihr eigenes Haus zurückgekehrt, wo die von Charlie gerufenen Beamten sie schließlich festnahmen.

Wie eine Quelle gegenüber dem Medium bestätigte, geriet der "The Chase"-Darsteller wohl bereits zuvor mit der Frau aneinander. Den Polizisten soll er erzählt haben, dass er vermutet, dass dieselbe Frau wenige Tage vor dem Angriff eine klebrige Flüssigkeit über sein Auto geschüttet hat. Außerdem hat sie angeblich einen Tag vor der Tat Müll vor Charlies Haustür abgeladen.

Anzeige

Getty Images Charlie Sheen, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Charlie Sheen im Dezember 2019

Anzeige

MEGA Schauspieler Charlie Sheen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de