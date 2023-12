John Stamos betrank sich nach Alkoholfahrt sofort wieder!

John Stamos (60) erinnert sich an dunkle Zeiten. Der Schauspieler ist vielen Fans vor allem als quirliger und stets gut gelaunter Onkel Jesse aus der Serie Full House bekannt. Was viele aber nicht wissen: Der US-Amerikaner hat in seiner Vergangenheit auch dunkle Tage erlebt. So wurde er 2015 betrunken hinter dem Steuer verhaftet und musste sogar eine Entzugstherapie machen. Jetzt enthüllt John weitere Details zu seinem Absturz: Bereits Stunden nach seiner Verhaftung betrank er sich wieder!

Im Interview mit People spricht der 60-Jährige nun offen über den Vorfall: "Ich kam an jenem Abend aus dem Krankenhaus nach Hause, setzte mich hin und trank eine Flasche Wein. Nur, um zu vergessen, was gerade passiert war!" Anschließend habe er weiterhin getrunken – sogar während der Dreharbeiten zu "My Big Fat Greek Wedding 2", an die er sich deshalb kaum erinnern könne.

Als er von dem Dreh wieder nach Hause gekommen sei, habe seine Schwester ihn in den Entzug geschickt. Keine leichte Zeit für John, wie er sich erinnert: "Ich hasste es wirklich, wie ich mich fühlte, ich hasste es, Menschen zu enttäuschen, ich hasste mich selbst!" Er habe sich damals sehr geschämt.

John Stamos, Schauspieler

John Stamos schaut ernst 2018

John Stamos, Schauspieler

