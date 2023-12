"Kleine Engel": Ana Johnson schlummert mit Söhnchen Maui!

Sie schwelgt im Babyglück. Ana Johnson (30) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein: Vor wenigen Tagen wurden die YouTuberin und ihr Partner Tim zum ersten Mal Eltern. Ihr Söhnchen Maui erblickte das Licht der Welt per Kaiserschnitt. Wie sehr Ana seither in ihrer Rolle als frischgebackene Mama aufgeht, macht sie regelmäßig auf Social Media deutlich – so wie jetzt auch wieder!

In seiner Instagram-Story teilt Tim einen privaten Einblick in das neu gewonnene Familienleben mit seiner Ana und Sohnemann Maui – und zwar in Form eines entzückenden Schnappschusses! Darauf ist zu sehen, wie sich die 30-Jährige und der süße Wonneproppen eine kleine Verschnaufpause auf dem Sofa gönnen und in aller Ruhe vor sich hinschlummern. "Hab hier zwei kleine Engel gefunden", schreibt der Neu-Papa ganz verliebt dazu.

Ein wenig Ruhe kann Ana aktuell bestimmt ganz gut vertragen. Nach der Geburt ist nämlich nicht alles auf Anhieb nach Plan verlaufen. "Ich habe im Krankenhaus einen richtigen Nervenzusammenbruch gehabt, weil die ersten Tage überhaupt nichts geklappt hat", verriet die Bloggerin in einer Fragerunde im Netz. Besonders das Stillen sei anfangs ziemlich schmerzhaft für sie gewesen.

