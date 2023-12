"Love Island"-Olivia Attwood musste am Auge operiert werden

Sie hatte einen medizinischen Notfall. Olivia Attwood (32) ist eine britische Fernsehpersönlichkeit – 2017 hatte sie an der dritten Staffel von Love Island teilgenommen. Anschließend wurde die Blondine ein festes Mitglied der Realityshow The Only Way Is Essex. Dank ihrer TV-Auftritte wurde die Londonerin zu einer echten Berühmtheit. Im Netz hält sie ihre Community auf dem Laufenden und erzählt von einem Vorfall: Olivia musste am Auge operiert werden.

In ihrer Instagram-Story verriet die 32-Jährige, dass sie eine Zyste unter ihrem Augenlid hatte, die operativ entfernt werden musste. Den Eingriff beschrieb sie kurz und knapp: "Im Grunde drehten sie mein Augenlid von innen nach außen und schnitten sie ab." Inzwischen gehe es Olivia wieder gut. "Das Pflaster ist ab und alles ist in Ordnung", gab sie ihren Fans Entwarnung.

Die OP musste Olivia sicherlich nicht alleine durchstehen. Denn im Juni dieses Jahres war die Beauty vor den Traualtar getreten. Olivia gab ihrem langjährigen Verlobten Bradley Dack das Jawort. Die beiden lernten sich 2019 kennen.

Instagram / oliviajade_attwood Olivia Attwood im Mai 2023

Instagram / oliviajade_attwood Olivia Attwood, UK-"Love Island"-Star

Instagram / oliviajade_attwood Olivia Attwood und Bradley Dack, März 2022

