Neuer Song von Heidi Klum: Das verrät der erste GNTM-Teaser

Heidi Klum (50) singt wieder. Die kommende Staffel Germany's Next Topmodel bringt den Fans etwas ganz Neues. Zum ersten Mal dürfen sich auch Männer bewerben. Die ersten offenen Castings fanden schon statt: Im Oktober verkündete die Jury-Chefin stolz, dass die zukünftigen Models sich nun vorstellen dürfen. Jetzt veröffentlicht sie auch einen ersten Teaser – und offenbar versucht Heidi sich wieder als Musikerin.

Den kurzen Clip postet Heidi auf ihrem Instagram-Account. In Schwarz-Weiß posieren die Models besonders lasziv und sexy, ohne dass dabei die ersten Gesichter enthüllt werden. Die Modelmama selbst schaut verführerisch in die Kamera und nimmt eine schicke Sonnenbrille ab. Im Hintergrund sind Synthesizer-Töne im Stil der 90er zu hören. Was Fans freuen dürfte: Am Ende klärt das Video auf, dass Heidi für den neuen Song mit dem niederländischen DJ Tiësto (54) zusammenarbeitet. In ihrer Story verrät sie, dass der neue Song "Sunglasses at Night" heißt und Ende Januar erscheint.

Wie Fans auch bestens wissen werden, ist das nicht das erste Mal, dass Heidi unter die Sänger geht. Ihr Song "Chai Tea with Heidi" wurde ein echter Hit. Und auch bei der kommenden Tour ihres Liebsten Tom Kaulitz (34) mit seiner Band Tokio Hotel wird sie ein weiteres Mal singen. Im Netz verkündete sie stolz: "Ich weiß, das sollte eigentlich eine Überraschung sein, aber ich werde ihre Backup-Sängerin."

Getty Images Heidi Klum, Model

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi Klum beim GNTM-Covershooting 2023

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum im Mai 2023

