Noch in Klinik: So geht es Fritz Wepper nach Blutvergiftung!

Fritz Wepper (82) gibt ein Gesundheits-Update. Der Schauspieler muss aktuell äußerst schwere Zeiten durchstehen. Vor einigen Wochen verstarb sein Bruder Elmar Wepper (79) plötzlich an einem Herzversagen. Am Montag sorgte der "Um Himmels Willen"-Star selbst für alarmierende Schlagzeilen. Der gebürtige Münchner wurde aufgrund einer Blutvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Jetzt meldet sich Fritz höchstpersönlich zu Wort und verrät, wie es um ihn steht.

"Mir geht es den Umständen entsprechend gut", gibt der 82-Jährige gegenüber Bild eine kleine Entwarnung. Fritz habe eine Sepsis erlitten, wie er erklärt: "Das Schlimmste habe ich aber überstanden. Das kam scheinbar aus dem Nichts." Denn der TV-Star habe "sich zuvor sehr gut gefühlt". Das traurige Schicksal von Elmar habe ihn sehr mitgenommen. "Natürlich war der Tod meines Bruders ein Schock für mich. Diese absolute Endgültigkeit ist das Schlimmste", fügte Fritz hinzu.

Nach Elmars Ableben hatte Fritz emotionale Zeilen mit der Öffentlichkeit geteilt. Der Verlust seines Bruders sei sehr schwer für ihn. "Mein einziger Trost ist, dass Elmar nicht leiden musste. Dennoch ist es für mich und die Familie untröstlich. Es ist schwer anzunehmen und momentan nicht in weitere Worte zu fassen", ließ Fritz gegenüber Bild verlauten.

Fritz Wepper

Fritz Wepper, Schauspieler

Elmar und Fritz Wepper, Schauspieler

