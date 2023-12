Ohne Sohn Emilio (†): So ist Weihnachten für Simone Ballack

Sie versucht, positiv zu bleiben. Bereits in wenigen Tagen steht Weihnachten vor der Tür. Für Simone Ballack (47) ist es bereits das dritte Fest, das sie ohne ihren geliebten Sohn Emilio (✝18) verbringen muss – er war 2021 nach einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Bis heute macht der Ex von Michael Ballack (47) der große Verlust zu schaffen. Deswegen sieht Simone den bevorstehenden Feiertagen mit gemischten Gefühlen entgegen.

Im Interview mit Bunte lässt die 47-Jährige nun tief in ihre Gefühlswelt blicken und verrät, dass das Fest der Liebe ein Wechselbad der Gefühle für sie sei. "Es ist natürlich nicht mehr so fröhlich, wie es mal war", gibt die dreifache Mutter zu und ergänzt: "Man genießt den Tag trotzdem. Man versucht, es für die anderen beiden Kinder ja auch schön zu gestalten." Mit den Jahren sei es für Simone einfacher, sich an die Situation zu gewöhnen. Dennoch wünsche sie sich für die Zukunft, dass wieder mehr "Lockerheit" ins Spiel komme.

Eine große Stütze ist ihr in dieser schwierigen Zeit vor allem ihr neuer Lebensgefährte Heiko Grote. "Er war das Gute an dem Jahr, die letzten beiden Jahre waren ja nicht so besonders", betonte Simone vor wenigen Tagen gegenüber Bild. Durch ihn falle es ihr leichter, die tiefe Trauer um Emilios Tod zu verarbeiten: "Er unterstützt mich und zieht mich nicht runter."

Simone Mecky-Ballack und ihr Sohn Emilio, April 2021

Simone Ballack im August 2023

Simone Ballack und Heiko Grote im Juli 2023

