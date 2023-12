Pärchen? "Are You The One?"-Ryan und Jana knutschen im Bett

Na, diese beiden fackeln wohl nicht lange. Ryan Wöhrl hat den Single-Ladys gehörig den Kopf verdreht! Bei Are You The One? brach der Münchner allerdings schon einige Frauenherzen: Nach ewigem Hin und Her entschloss er sich, die Finger von Edda Pilz zu lassen und sich stattdessen auf Jana Klein zu fokussieren. Sein Vorhaben scheint bestens funktioniert zu haben – denn Ryan und Jana knutschen im Bett.

Ursprünglich wollte Jana erst einmal schauen, wie sich "das Ganze entwickelt", doch die Krankenschwester schmiss nachts kurzerhand ihre Prinzipien über Bord. Im Bett kamen sich Ryan und die Blondine ziemlich nahe: Die zwei kuschelten und knutschten miteinander. Sie konnten nur schwer die Finger voneinander lassen und genossen sichtlich ihre Zärtlichkeiten.

Für Sidar Sahin, der mit den beiden im selben Raum schlief, war das weniger angenehm. "Dass es jetzt so extrem schnell geht, dass sie bei jemand anderem schläft, ist schon Hardcore", erklärte er. Denn seit Tag eins war Sidar eigentlich mit Jana zusammen. Für den Studenten sei Jana "eine Heuchlerin".

