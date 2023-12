Sind weitere "House of the Dragon"-Staffeln schon in Arbeit?

Für House Of The Dragon geht es wohl tatsächlich in eine neue Runde. Der erste Ableger des Serienphänomens Game of Thrones wurde für die Fans bereits zum Hit. Die Produktion neuer Folgen ist schon im vollen Gange. Ob es danach weiter geht, ist nicht klar. Aber der Autor der Buchvorlage George R. R. Martin (75) weiß da offenbar ein bisschen mehr: Er steht mit den Autoren schon im Austausch über neue "House Of The Dragon"-Staffeln.

In seinem Blog "Not a Blog" erzählt George seinen Fans regelmäßig, wie es um die Verfilmung seiner Bücher steht. So berichtet er nun ausführlich von einem Set-Besuch. Neben den beeindruckenden Kulissen setzt er sich aber auch mit dem Autorenteam an einen Tisch. "Ich war zwei Tage lang mit Ryan Condal und seinem Autorenteam zusammen in einem Raum eingeschlossen, um über die dritte und vierte Staffel von 'House Of The Dragon' zu sprechen", so der US-Amerikaner. Offiziell bestätigt sind Staffel drei und vier aber noch nicht.

"House Of The Dragon" behandelt die Familie Targaryen, zu der auch die Figur von "Game of Thrones "-Darstellerin Emilia Clarke (37) gehörte. Doch anschauen konnte die Britin sich die Serie bisher nicht. "Es ist, als würde mich jemand fragen: 'Möchtest du zu dem Klassentreffen gehen, bei dem es nicht um deinen Jahrgang geht?'", erklärte sie im Variety-Interview.

George R. R. Martin bei IMDb Live, 2019

"House Of The Dragon"-Plakat

Emilia Clarke bei den Golden Globe Awards 2018

