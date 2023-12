Dann beginnt die neue "Germany's Next Topmodel"-Staffel!

Es geht wieder los! Jedes Jahr begibt sich Model-Mama Heidi Klum (50) bei Germany's Next Topmodel auf die Suche nach der talentiertesten Laufstegschönheit. Die Fans können über Wochen die Entwicklung der Teilnehmer verfolgen und ihre Höhen- und Tiefen hautnah miterleben! Dieses Jahr erwartet die Fans zudem eine krasse Änderung: Es dürfen sich jetzt auch Männer bewerben! Nun wurde endlich der Sendungsstart für die 19. Staffel bekannt gegeben.

"Wer konnte Heidi Klum beim Casting von sich überzeugen? Das erfahrt ihr in der 19. Staffel GNTM ab Donnerstag, dem 15. Februar um 20:15 Uhr auf Prosieben und Joyn", lautet die frohe Botschaft auf dem offiziellen Instagram-Kanal von "Germany's Next Topmodel". Die Fans reagieren begeistert auf die Bekanntgabe. "Freue mich so krass auf die Staffel. Beste Zeit des Jahres", kommentiert eine Userin den Beitrag. "Die Donnerstage haben wieder einen Sinn! Freue mich mega darauf", schreibt ein anderer Fan.

Was halten eigentlich ehemalige Kandidatinnen über Männer bei GNTM? "Ich bin sehr gespannt, das bringt auf jeden Fall Pfiff in die Bude", verriet Alex Mariah Peter (26) kürzlich im Promiflash-Interview. Kim Hnizdo (27) äußerte sich etwas verhaltener: "Ich lasse mich mal überraschen. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich das gut finde."

Getty Images Heidi Klum, Model

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi Klum beim GNTM-Covershooting 2023

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter im März 2023

