"Good Luck Guys"-Eskalation: Aurelia findet es "übertrieben"

Das geht für die beiden gar nicht! Good Luck Guys ist ein neues Survival-Format, in dem die Crème de la Crème des deutschen Reality-TVs aufeinandertrifft. Selbstverständlich kommt es da auch mal zum Zoff. So eskalierte es zuletzt zwischen Aurelia, Micha (26) und Yasin (32). Letzterer hatte mal was mit der Beauty. Dass sie sich in der Show ziemlich gut mit Micha versteht, geht dem Ex-Kampf der Realitystars-Teilnehmer anscheinend gegen den Strich: Aurelia und ihr TV-Flirt sind genervt!

Im Interview mit Promiflash machen sie ihrer Empörung Luft. Dass Yasin die beiden Rückkehrer so provozierte, sei für Aurelia "übertrieben und respektlos". Das Ganze grenze an Gaslighting. "Ich habe niemals gedacht, dass es so eskaliert. Vor allem, weil ich immer alles offen kommuniziert habe und mit niemandem im Bösen auseinandergegangen bin", betont die Love Island-Bekanntheit. Auch Micha zeigt sich fassungslos.

Der Datingshow-Kandidat meint, dass bei Yasin "der Stachel noch tief gesteckt habe" – auch wenn er sich nicht anmerken ließ, dass Micha und Aurelias Flirt ihn wohl störte. "Aber: Hunde, die bellen, beißen nicht", zeigt er sich wenig begeistert von der Reaktion des Temptation Island-Stars.

