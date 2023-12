Helen Flanagan feiert Weihnachten erstmals ohne ihre Kinder!

Dieses Jahr wird es anders! Helen Flanagan (33) und Scott Sinclair trennten sich im vergangenen Jahr nach rund 13 Jahren Beziehung. Trotz Verlobung und drei gemeinsamen Kindern geht das Ex-Paar nun getrennte Wege. Die drei Sprösslinge Matilda, Delilah und Charlie leben bei ihrer Mutter, doch dieses Jahr werden sie die Festtage mit ihrem Vater verbringen. Helen feiert deshalb Weihnachten ohne ihre Schützlinge!

Gegenüber Closer verrät die ehemalige Coronation-Street-Darstellerin die Pläne für die christlichen Feiertage. "Meine Kinder vermissen ihren Papa sehr und sie stehen ihrer Oma sehr nahe, also werden sie Weihnachten mit ihr verbringen", erklärt Helen. Die 33-Jährige werde die Zeit über zu Hause in Boston sein. Für die dreifache Mutter wird es sicher ungewohnt: "Ich werde sie etwa vier Tage lang nicht sehen. Es wird tatsächlich das erste Weihnachten sein, an dem ich meine Kinder nicht habe."

Ob sich Helen ein gemeinsames Weihnachtsfest mit Ex Scott wünschen würde? Auch ein Jahr nach der Trennung trägt die US-Amerikanerin den Verlobungsring des Fußballers offenbar immer noch. Auf einigen Schnappschüssen, die sie auf Instagram teilte, war das funkelnde Schmuckstück deutlich zu erkennen.

Anzeige

Instagram / scotty__sinclair Helen Flanagan und Scott Sinclair im Juni 2022

Anzeige

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan mit ihren Kindern

Anzeige

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan mit ihrem Sohn im Dezember 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de