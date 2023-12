Katie Price teilt süßes Familienfoto mit ihren Kids im Netz

Katie Price (45) versammelt ihre ganze Familie! Die TV-Bekanntheit ist bereits stolze Mama von fünf Kindern. Vor neun Jahren bekam sie ihr bisher letztes Kind – ihre Tochter Bunny. Aber wie sie immer wieder betont, wünscht sich die Britin noch mehr Nachwuchs. Kurz vor den Feiertagen trommelt sie nun ihre ganze Familie zusammen: Katie teilt einen süßen Schnappschuss mit ihren Kindern.

In ihrer Instagram-Story postet die 45-Jährige ein Foto mit ihrer Familie. Darauf lächeln ihr ältester Sohn Harvey (21), Tochter Princess und der 18-Jährige Junior (18) – Jett und Bunny fehlen. Dazu schreibt sie: "Familienliebe" und "Vier Tage bis Weihnachten". Auch ihre Schwester Sophie und Mama Amy verbringen die Vorweihnachtszeit mit Katie und ihren Kids.

An den Feiertagen wird die TV-Bekanntheit aus beruflichen Gründen keine Zeit mit ihren Liebsten verbringen. In ihrem Podcast "The Katie Price Show" plauderte sie mit ihrer Schwester über ihre Pläne für das Weihnachtsfest. Die fünffache Mama wird auf der Bühne stehen und schauspielern, anstatt die besinnliche Zeit zu Hause mit ihren Kids zu verbringen.

Instagram / katieprice Katie Price mit ihrer Familie

Instagram / katieprice Katie Price mit zwei ihrer Kinder

Instagram / katieprice Katie Price nach einem Schönheitseingriff

