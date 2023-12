Katie Price wird Weihnachten nicht mit ihrer Familie feiern!

Da wird ihr doch glatt die Arbeit zum Verhängnis! Katie Price (45) ist ein Multitalent, die Britin ist schon seit rund 20 Jahren im Showgeschäft tätig. Ob als Erotikmodel, Boxenluder oder Realitystar – sie ist sich für nichts zu schade. Ihren Beruf scheint die fünffache Mutter sehr ernst zu nehmen und nimmt dafür sogar einiges in Kauf: Katie wird Weihnachten ohne ihre Familie feiern.

In ihrem Podcast "The Katie Price Show" plauderte sie mit ihrer Schwester über ihre Pläne für das Weihnachtsfest. Die 45-Jährige wird auf der Bühne stehen und schauspielern, anstatt die besinnliche Zeit zu Hause mit ihren Liebsten zu verbringen. Einmal wird Katie eine böse Fee im Stück Dornröschen in Liverpool spielen. Zudem wird sie für ein anderes Theaterstück Abstriche machen müssen.

Dass Katie unterwegs sein wird, heißt nicht, dass für ihre Sprösslinge die Bescherung ausfällt. Katie habe nämlich eine Tradition, wie sie in ihrem Podcast verriet. "Normalerweise lege ich am Abend vorher alle Geschenke in einen Kreis. Dann trinken wir [am Morgen] einen Tee", erklärte sie.

Katie Price, britische TV-Bekanntheit

Katie Price, Sophie Price und Princess Andre

Katie Price mit zwei ihrer Kinder

