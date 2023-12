Nach Scheidung: Ryan Reynolds möchte Hugh Jackman verkuppeln

Er will ihn unterstützen! Hugh Jackman (55) und Deborra-Lee Furness (68) hatten im Jahr 1996 den nächsten Schritt gewagt und waren vor den Traualtar getreten. Gemeinsam haben die Schauspieler zwei Kinder. Doch ihre Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt: Im September gaben sie ihre Trennung bekannt. Hughs Freund Ryan Reynolds (47) war in der schweren Zeit stets an seiner Seite – und will ihn nun wohl bei der Suche nach einer neuen Liebe unterstützen.

"Ryan hat Hugh während seiner Scheidung von Deborra-Lee Furness sehr eng begleitet", plaudert ein Insider gegenüber National Enquirer aus. Jetzt soll der "Wolverine"-Darsteller wohl das Gefühl haben, dass es an der Zeit sei, sich erneut ins Datingleben zu stürzen. Dafür habe er angeblich seinen Kumpel um Hilfe gebeten, der sofort Feuer und Flamme gewesen sei: "Er möchte Hugh wieder glücklich sehen und hat ihm sogar vorgeschlagen, ein paar unauffällige Dates zu arrangieren. Er kennt Hugh gut und weiß, was ihn glücklich machen würde", erklärt der Informant weiter.

Kurz nach Bekanntgabe der Trennung verriet ein Insider gegenüber Page Six, wie Hugh und Deborra mittlerweile zueinander stehen: "Sie werden immer Freunde sein und das gemeinsam durchstehen. Man kann nicht 27 Jahre lang verheiratet sein, zwei gemeinsame Kinder haben und plötzlich aufhören, miteinander zu sprechen."

Getty Images Hugh Jackman, Schauspieler, mit seiner Frau Deborra-Lee Furness

Getty Images Hugh Jackman und Ryan Reynolds im Februar 2022

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness, Schauspieler

