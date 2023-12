Nerv eingeklemmt: Judith Rakers gibt Update zu Schmerzen

Judith Rakers (47) klagt über starke Schmerzen! Die Journalistin ist den meisten Zuschauern vor allem durch die Tagesschau bekannt – seit 2005 ist sie Sprecherin der Nachrichtensendung. Vor einiger Zeit gab es bei der Blondine aber privat ein paar Veränderungen: Sie hat der Großstadt den Rücken gekehrt und lebt inzwischen auf dem Land. Zuletzt hatte sie sich einen Nerv in der Halswirbelsäule eingeklemmt, der sich nun bemerkbar macht: Judith hat starke Schmerzen!

"Es war hart in den letzten zwei Wochen. Vor allem, als mein Vater [Physiotherapeut] mir an diesem Skelett erklärt hat, wo der Nerv in der Halswirbelsäule eingeklemmt ist und warum die Blockade sich nicht lösen lässt", schreibt sie bei Instagram. Die Verletzung sei durch eine Fehlhaltung am Schreibtisch entstanden. Dank einer Spritze gehe es Judith aber schon wieder besser: "Seit Montag bin ich schmerzfrei und versuche, zwei Wochen ohne Schlaf (weil es einfach so weh tat) aufzuholen."

In der Vergangenheit sprach die Blondine schon häufig über ihre Gesundheit – so auch über ihre mentale. Mit Gala plauderte sie über Selbstliebe: "In eine bestimmte Kleidergröße zu passen, ist mir aber auch nicht mehr wichtig. Ich war seit einigen Jahren bei keinem Society-Event mehr. Wenn ich die Wahl zwischen rotem Teppich und Lagerfeuer habe, weiß ich genau, wo es mich hinzieht."

Anzeige

Instagram / judith_rakers Judith Rakers

Anzeige

Instagram / judith_rakers Judith Rakers im November 2022

Anzeige

Getty Images Judith Rakers bei der Verleihung der Goldenen Kamera im Februar 2018 in Hamburg

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de