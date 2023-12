Prinzessin Anne findet Camilla als Königin "hervorragend"!

Was hält sie von ihr? König Charles III. (75) und Königin Camilla (76) sind seit 2005 verheiratet. Mit dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) im vergangenen Jahr wurde Charles König – und Camilla als seine Frau Queen Consort. Rund ein Jahr nach Charles' Krönung verrät Prinzessin Anne (73), die Tochter der verstorbenen Monarchin, was sie von Camilla als königliche Nachfolgerin hält!

Wie Hello! berichtet, spricht die Schwester von Charles in einer bisher noch unveröffentlichten Dokumentation darüber, wie sich Camilla in ihrem neuen Job als Königin schlägt. "Ich kenne sie schon sehr lange, jedoch mit einigen Unterbrechungen. Ihr Verständnis für ihre Rolle und für die Bedeutung, die sie für den König hat, ist absolut hervorragend", lobt Anne ihre Schwägerin in höchsten Tönen. Dennoch bleibt sie auch realistisch: "Diese Rolle ist nichts, wofür sie ein Naturtalent wäre, aber sie macht sich wirklich gut."

Das Lob aus dem Mund der 73-Jährigen dürfte Camilla wohl ganz besonders gefallen: Immerhin ist Anne laut einer Auswertung von Sunday Telegraph das fleißigste Mitglied der Royal-Family. Insgesamt erschien sie innerhalb von 365 Tagen zu stolzen 457 Terminen – ihr Bruder König Charles belegte mit 425 erledigten Verpflichtungen nur Platz zwei.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinzessin Anne im Juni 2019

Anzeige

Getty Images Königsgemahlin Camilla und Prinzessin Anne, Juli 2012

Anzeige

Getty Images Prinzessin Anne am Commonwealth Day in London 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de