Timothée Chalamet spielt süß auf seine Kylie Jenner an!

Sie bringt ihn um den Verstand! Angeblich sollen Kylie Jenner (26) und Timothée Chalamet (27) seit Monaten miteinander anbandeln. Die The Kardashians-Darstellerin und der Schauspieler wurden schon des Öfteren turtelnd in der Öffentlichkeit gesichtet. Erst im September besuchten die beiden gemeinsam ein Konzert von Beyoncé (42) in Los Angeles und konnten kaum die Finger voneinander lassen! Nun gesteht Timothée, dass er an dem Abend sehr abgelenkt war!

Im Interview mit MTV möchte Moderator Josh Horowitz wissen, was Timothées diesjährige Lieblingskonzertmomente seien. Der Wuschelkopf kann sich jedoch an keine Konzertbesuche erinnern! Auf den Auftritt von Queen B angesprochen, antwortet er verlegen: "Oh ja, ja, ja, ja, ja, das war toll!" Mit einem frechen Grinsen im Gesicht scherzt der Frauenschwarm: "Es war schwer, anwesend zu sein."

Erst kürzlich war die Filmpremiere von "Wonka" in Los Angeles. Der 27-Jährige ist der Hauptdarsteller des neuen Streifens. Und seine Liebste ließ es sich nicht nehmen, ihn zu unterstützen! Angeblich war Kylie bei dem wichtigen Event vor Ort – sie soll sich zusammen mit ihrer Mutter Kris Jenner (68) durch den Hintereingang des Kinos geschlichen haben!

ActionPress Kylie Jenner und Timothée Chalamet, September 2023

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet im November 2023

Getty Images Timothée Chalamet, US-amerikanischer Schauspieler

