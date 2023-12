Kylie Jenner war heimlich bei Timothées "Wonka"-Premiere!

Kylie Jenner (26) unterstützt ihren Timothée Chalamet (27) – und zwar ganz still und heimlich! Bereits seit einigen Monaten häufen sich die Gerüchte, dass die Keeping up with the Kardashians-Protagonistin mit dem "Call Me By Your Name"-Darsteller anbandeln soll: Unter anderem turtelten die beiden bereits bei einem Sport-Event. Jetzt lassen sie die Herzen ihrer Fans erneut höherschlagen: Kylie supportet Timothée still und heimlich bei der US-Premiere seines neuen Films Wonka!

Am Sonntag posierte der Hauptdarsteller bei der Premiere von "Wonka" in Los Angeles auf dem roten Teppich. Laut eines Insiders sei auch seine Freundin mit am Start gewesen! Der Informant berichtet jetzt gegenüber People, dass sich Kylie und ihre Mutter Kris Jenner (68) dieses hochkarätige Event nicht haben entgehen lassen: Allerdings sei das Mutter-Tochter-Duo ganz heimlich über einen Hintereingang in den Kinosaal geschlichen – fernab der Fotografen.

Auch bei der Premiere in London vor einigen Tagen soll Kylie mit dabei gewesen sein! Auch in der britischen Hauptstadt posierte sie nicht auf dem Red Carpet. Ein Promi-Experte gab gegenüber Daily Mail einen Einblick in die Aftershowparty: "Kylie hielt sich auf der Party sehr bedeckt und ging dann mit Timothée in einen privaten Raum, um mit ihm alleine zu feiern. Sie waren das Gesprächsthema der Party!"

Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet bei der "Wonka"-Premiere im Dezember 2023 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kris und Kylie Jenner, Weihnachten 2022

Anzeige

ActionPress Kylie Jenner und Timothée Chalamet, US Open 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de