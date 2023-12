Bis zu 14 Stunden! Dakota Johnson schwört auf viel Schlaf

Das ist ihr besonders wichtig! Dakota Johnson (34) ist aus Hollywood gar nicht mehr wegzudenken. Vor allem durch ihre Rolle als Anastasia Steele in der "Fifty Shades of Grey"-Filmreihe ist sie den Fans bekannt. Lange Tage und Nächte am Set gehören zum Leben der Schauspielerin. Jetzt offenbart die US-Amerikanerin jedoch, dass sie trotz allem Prioritäten setzt: Bei Dakota steht der Schlaf immer an erster Stelle!

Das erklärt sie nun gegenüber Wall Street Journal. So könne die 34-Jährige nicht richtig funktionieren, wenn sie nicht genug Schlaf bekommt. Für Dakota seien zehn bis 14 Stunden optimal. "Schlaf ist meine oberste Priorität im Leben", betont sie. An freien Tagen stellt sie sich daher auch keinen Wecker: "Wenn ich nicht arbeite, dann schlafe ich so lange wie möglich."

Dakota macht kein Geheimnis daraus, unter Angstzuständen zu leiden. Um dem entgegenzuwirken, hat die Freundin von Chris Martin (46) einen Fitnessplan für sich erstellt. Dieser besteht aus Hot Yoga, Pilates und Körpergewichtstraining – fünfmal pro Woche betätigt sie sich sportlich. Zudem meditiere sie zweimal täglich: "In letzter Zeit habe ich mich sehr für Atemübungen interessiert und das hat mir sehr bei meinen Angstzuständen geholfen."

Anzeige

Getty Images Dakota Johnson, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Dakota Johnson, Schauspielerin

Anzeige

MEGA Chris Martin und Dakota Johnson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de