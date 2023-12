Charlie Sheen will sich "Truthahn-Hals" wegoperieren lassen

Beim Anblick seines Gesichts im TV ist er alles andere als zufrieden! Charlie Sheen (58) ist besonders durch die Comedy-Serie Two and a half Men bekannt. Allerdings sorgte der Schauspieler in der Vergangenheit auch immer wieder für Schlagzeilen: Unter anderem ist er an HIV erkrankt und soll wissentlich mit einer Frau ungeschützten Sex gehabt haben. Deswegen musste er sich vor Gericht verantworten. Nun zieht Charlie wieder Aufmerksamkeit auf sich: Er will sich einer Beauty-OP unterziehen.

Erst kürzlich war der Filmstar in zwei Folgen der Serie "Bookie" zu sehen. In einem Interview mit Deadline erinnert er sich daran, wie unzufrieden er mit seinem Aussehen dort ist: "Ich bin total fokussiert, auf eine körperliche Eigenschaft von mir. Und ich sage mir, das muss ich in Ordnung bringen." Er habe einen "Truthahn-Hals", da dieser so faltig aussehe. Deswegen habe Charlie sofort nach einer Lösung gesucht: "Ich sehe das also am Montagabend und am Dienstagmorgen telefoniere ich mit einem Arzt, der einen Termin für diese Sache macht."

Zuletzt hatte der Serienstar mit anderen privaten Problemen zu kämpfen. Dass seine Tochter auf der Erotikplattform OnlyFans aktiv ist, soll Charlie große Sorgen bereiten. "Er hat schlaflose Nächte, weil er sich Gedanken darüber macht, ob sich sein kleines Mädchen in eine totale Katastrophe verwandelt", erklärte ein Insider gegenüber OK!.

Charlie Sheen, Schauspieler

Charlie Sheen, Schauspieler

Sami Sheen im März 2022

