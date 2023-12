Echter Hingucker: So elegant sind Katy Perrys Abendkleider!

Sie zeigt sich von einer ganz anderen Seite! Die Sängerin Katy Perry (39) ist nicht nur bekannt für ihr Gesangstalent, sondern auch für ihren ganz eigenen Style. So überraschte sie das Publikum bereits in einem skurrilen Ingwer-Kostüm oder einem wilden bauchfreien Zebra-Look. Doch die Frau von Hollywoodstar Orlando Bloom (46) kann auch ganz anders: Katy begeistert in gleich drei eleganten Abendkleidern!

Auf Instagram veröffentlicht die Sängerin mehrere Schnappschüsse, auf denen sie ihren Fans drei verschiedene Looks präsentiert. So verzaubert sie in einem extravaganten Abendkleid in zartem Lila, einem eleganten, figurbetonten, cremefarbenen Kleid sowie einer silbernen fließenden Robe. "Vielen Dank an VinFuture, dass ich endlich zum ersten Mal in Vietnam singen durfte!", schreibt sie.

Bereits in der Vergangenheit machte Katy mit ihren Outfits auf sich aufmerksam. So zeigte sie sich unter anderem superstylish in einem rosafarbenen oversized Blazer in New York. Dabei waren vor allem die lässigen Fransen ein echter Hingucker, mit denen sie ihren Look abrundete.

Anzeige

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im September 2021 in Kalifornien

Anzeige

Getty Images Katy Perry, Sängerin

Anzeige

ActionPress Katy Perry, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de