Voll wild: Katy Perry im bauchfreien Zebra-Look unterwegs!

Katy Perry (38) probiert öfter mal etwas Neues! Die "Teenage Dream"-Interpretin ist bekannt dafür, es in Sachen Mode gerne schrill und extravagant zu mögen. Für ihre Musikvideos überlegte sie sich schon so manch verrücktes Kostüm – beispielsweise ein Bustier aus der Eiscreme spritzte. Auch im Netz setzt sich die Sängerin gerne mal stilvoll oder auch als lebendes Gemüse in Szene. Nun hüllte sich Katy mal in einen tierischen Look!

Gestern erwischten Paparazzi die Partnerin von Orlando Bloom (46) in Los Angeles. Dort hatte Katy einen Auftritt bei "Jimmy Kimmel Live" – dafür wählte sie wieder mal einen modischen Hingucker. Die Beauty schlüpfte in einen Minirock mit Zebra-Muster – dazu trug sie den passenden Mantel sowie ein bauchfreies Top mit großen silbernen Pailletten. Mit schwarzen Overknee-Stiefeln in Lackoptik rundete die Musikerin ihre Garderobe ab.

Neben ihrem Fulltimejob als erfolgreiche Sängerin ist die 37-Jährige auch Mutter von Töchterchen Daisy Dove. Viele Details gab sie über ihren Sprössling bisher noch nicht preis. Gegenüber People hatte sie nur verraten: Sie ist ein Witzbold."

RB/Bauergriffin.com / MEGA Katy Perry im Februar 2023

RB/Bauergriffin.com / MEGA Katy Perry im Februar 2023

Felipe Ramales / SplashNews.com Katy Perry mit Tochter Daisy im Januar 2022

