Coole Fransen: Katy Perry rockt einen außergewöhnlichen Look

Sie hat ihren ganz eigenen Style! Katy Perry (38) ist bekannt für ihre stylishen Looks. Die "I Kissed a Girl"-Interpretin zeigt sich aber auch gerne mal in verrückteren Outfits. Im Netz präsentierte sie Ende des vergangenen Jahres eine interessante Fotostrecke: Die Frau von Orlando Bloom (46) zeigte sich in einem schrägen Ingwerkostüm! Jetzt begeisterte Katy die Fans in New York mit ihrem außergewöhnlichen Fransenlook!

Paparazzi-Bilder zeigen die Beauty nach der Aufzeichnung von "The View" in New York. Für ihren TV-Auftritt schmiss sie sich ordentlich in Schale. Katy zeigte sich in einem rosafarbenen oversized Blazer und farblich passender Hose. Den Look kombinierte sie mit einer Art Fransenschürze und High Heels in Schwarz.

Die Sängerin war zu Gast in der Show, um die 21. Staffel von American Idol zu promoten, bei der sie neben Lionel Richie (73) und Luke Bryan (46) in der Jury sitzt. Nach der Aufzeichnung der Talkshow nahm sich die "The One That Got Away"-Interpretin einige Minuten Zeit, um Autogramme zu verteilen und Selfies mit ihren Fans zu machen.

Instagram / katyperry Katy Perry im Dezember 2022

ActionPress Katy Perry, Sängerin

ActionPress Katy Perry, Sängerin

