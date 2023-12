Emma Watson stellt ihr Statement übers Single-Dasein klar!

So hatte sie es eigentlich gemeint! Emma Watson (33) ist seit der Harry Potter-Filmreihe ein gefeierter Star. Auch wenn ihr letzter Streifen nun schon etwas her ist, ist das Interesse an der Britin sehr groß – vor allem, wenn es um ihr Privatleben geht. Ob sie gerade jemanden datet, ist nicht wirklich bekannt. Jedoch ging ein Statement von ihr über Selbstliebe vor einigen Jahren viral: Jetzt äußert sich Emma dazu!

2019 hatte sie erzählt, mit sich selbst in einer Beziehung und glücklicher Single zu sein. In einem aktuellen Interview mit Vogue erklärt sie, dass es gar nicht so sehr um das Single-Dasein ging. "Als ich 30 wurde, wurde mir klar: 'Vielleicht habe ich ein paar Dinge herausgefunden, wie ich besser für mich selbst sorgen kann – vielleicht sogar ziemlich gut'", schildert Emma selbstbewusst. Sie habe lediglich betonen wollen, selbstbestimmt zu sein.

Die Schauspielerin hält ihr Privatleben weitestgehend von der Öffentlichkeit fern, weshalb nicht allzu viel über ihre Beziehungen bekannt sind. Doch kurz nachdem das besagte Interview 2019 veröffentlicht worden war, wurde sie innig mit Leo Robinton gesichtet. Jedoch ist zwischen den beiden wohl seit 2021 alles aus, da Emma mittlerweile mit anderen Hotties erwischt wurde.

Emma Watson, Schauspielerin

Emma Watson bei der Premiere von "Little Women"

Emma Watson, Schauspielerin

