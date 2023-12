Geht Adrian fremd? "Bachelor in Paradise"-Rebecca reagiert!

Rebecca Ries spricht Klartext! Die ehemalige Bachelor-Kandidatin sollte eigentlich gerade auf Wolke sieben schweben. Denn nach ihrem Kennenlernen bei Bachelor in Paradise ist die Beauty jetzt mit Adrian Alian (27) zusammen. Doch zuletzt ziehen dunkle Wolken über den beiden auf – es kursieren Gerüchte, der 27-Jährige habe seine Freundin betrogen! Was ist an den Gerüchten dran? Jetzt äußert sich Rebecca dazu!

In ihrer Instagram-Story meldet sich die Brünette nun zu Wort. Auf die Behauptung, Adrian sei ihr während einer Reise nach Hamburg fremdgegangen, antwortet sie: "Dass dort wahrscheinlich unschöne Dinge passiert sind, ja. Aber ich habe meinen Entschluss getroffen. Wenn er irgendwas gemacht hätte, was für mich unverzeihlich gewesen wäre, hätte ich mich von ihm getrennt!" Sie wisse, dass sie Adrian vertrauen könne – und er habe sie nicht betrogen. "Gönnt einfach das Glück", richtet sie sich abschließend an die bösen Zungen.

Und Adrian? Der meldet sich bisher nicht zu Wort. Nach dem Finale fand er jedoch romantische Worte für seine Rebecca. "Die Sonne hat uns zusammengeführt, das Paradies hat unsere Liebe besiegelt. Unser Abenteuer begann im Paradies und jetzt gehen wir Hand in Hand in unsere gemeinsame Zukunft", schrieb er auf seinem Account.

RTL Rebecca Ries bei "Bachelor in Paradise" 2023

Instagram / adrianalian Adrian Alian, Bachelorette-Kandidat 2023

Instagram / whoisbeccs Adrian Alian und Rebecca Ries

