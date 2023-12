Greta Gerwig wollte mit "Barbie" bestes Drehbuch schreiben

Sie ist mit einem besonderen Ziel an die Sache herangegangen! Der Film Barbie gilt derzeit als umsatzstärkster Film des Jahres 2023 – über 1,4 Milliarden Dollar wurden an den weltweiten Kinokassen eingespielt. Am internationalen Erfolg des Streifens ist auch Regisseurin Greta Gerwig (40) maßgeblich beteiligt. Diese hat beim Schreiben des Drehbuchs ein Ziel verfolgt: Greta wollte das beste Drehbuch aller Zeiten schreiben.

Wie The Wrap berichtet, habe die 40-Jährige in einer Zeit an dem Film gearbeitet, in der kaum einer ins Kino gegangen ist. Damals hatte sie befürchtet, ihre Idee gar nicht umsetzen zu können. "Wir dachten, niemand wird uns das jemals machen lassen. Also hieß es: 'Lasst uns das beste Drehbuch schreiben, das je einer machen wird!'" Als sie die Erlaubnis bekam, stellte sie sich ein Team zusammen und begann zu drehen. "Es fühlte sich an wie eine tolle Party, bei der man nicht wirklich weiß, wie der Abend verlaufen wird, aber gerade, wenn man denkt, dass es vorbei ist – nein, gibt es ein Feuerwerk", erinnert sich Greta.

Wegen des großen Erfolgs wünschen sich viele Fans eine Fortsetzung des "Barbie"-Films. Gegenüber Entertainment Tonight erklärte Greta aber, dass sie nicht vorhat, in nächster Zeit einen zweiten Teil zu drehen. "Ich meine, im Moment sind wir bei null. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr weiter weiß. Aber ich meine, das Leben ist lang. Man kann nie wissen", erzählte sie im Interview. Fans können also weiterhin hoffen, dass die Geschichte von Barbie und Co. auf der Leinwand weitergehen könnte – wenn auch vorerst nicht in absehbarer Zeit.

Anzeige

Getty Images Greta Gerwig

Anzeige

Getty Images Greta Gerwig, Regisseurin

Anzeige

Getty Images Greta Gerwig, Regisseurin

Anzeige

Findet ihr, Greta ist es gelungen, das beste Drehbuch aller Zeiten zu schreiben? Ja, meiner Meinung nach schon! Nee, es gibt bessere Drehbücher... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de