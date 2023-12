Hautkrebs: Teddi Mellencamps Immuntherapie schlägt nicht an

Teddi Mellencamp Arroyave (42) gibt ein Gesundheits-Update. Bei der Reality-TV-Darstellerin wurde im Oktober 2022 Hautkrebs diagnostiziert – es handelt sich um ein Melanom im zweiten Stadium. Der dreifachen Mutter sei es von Beginn an sehr wichtig gewesen, ihre Community über die Erkrankung zu informieren, um so daran zu appellieren, sich regelmäßig untersuchen zu lassen. Teddi befindet sich aktuell in Behandlung und verrät, dass eine Therapie nicht erfolgreich war.

Via Instagram teilte die 42-Jährige ein Foto ihres nackten Rückens, auf dem viele Narben zu sehen sind. "Lange Rede, kurzer Sinn: Die Immuntherapie hat bei meinen Melanomen nicht funktioniert", setzte Teddi ihre Fans in Kenntnis. Die Real Housewives of Beverly Hills -Bekanntheit werde sich daher schon bald einer neuen Behandlung unterziehen müssen. "Mir wurden einige neue Optionen vorgestellt, und ich habe mit meinen Ärzten beschlossen, dass die beste nächste Maßnahme eine Operation am 26. Dezember ist, bei der ein größerer Teil des problematischen Bereichs entfernt wird", erklärte Teddi.

Die Tochter von John Mellencamp (72) gab zu, dass sie großen Respekt vor dem Eingriff habe. "Ich lasse mich nicht gern in Narkose versetzen und ich habe große Angst, aber ich glaube daran, dass alles gut gehen wird [...]." Doch Teddi sei sich sicher, dass ihr das widerfahren sei, um "das Bewusstsein dafür zu schärfen".

