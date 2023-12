Katie Price enthüllt harte Weihnachtsregeln für ihre Kinder

In diesem Haus herrschen einige Regeln! Katie Price (45) ist bereits Mutter von fünf Kindern von drei verschiedenen Männern – mit ihren Partnern scheint es bisher aber nicht sonderlich gut funktioniert zu haben. Mit ihrem letzten Freund Carl Woods (34) führte das ehemalige Model eine On-Off-Beziehung. Obwohl sich die Beauty mit Carl ihr sechstes Kind vorstellen konnte, trennten sich die beiden vor wenigen Wochen. Für ihre Kinder hat Katie besondere Regeln für Weihnachten.

In ihrem Podcast "The Katie Price Show" verrät die 45-Jährige, dass sich ihre Familie an den Feiertagen an strenge Regeln halten muss. Katie habe es gern, wenn sich ihre Kinder im Kreis versammeln und mit einem besonderen Ritual die Präsente öffnen. "Normalerweise lege ich am Abend vorher alle Geschenke in einen Kreis", erzählt der Reality-TV-Star und fügt hinzu: "Dann trinken wir [am Morgen] einen Tee. Dann sage ich: 'Wir machen jeder eins auf und stellen uns im Kreis auf, damit wir sehen können, was wir alle bekommen haben.'" Das sei eine Tradition für Katie.

Außerdem verrät die fünffache Mama, dass ihre Kids nicht ihr selbstgemachtes Essen probieren: "Um ehrlich zu sein, wenn ich das Abendessen gekocht habe, haben die Kinder sowieso keinen Hunger mehr, weil sie so damit beschäftigt sind, Süßigkeiten und alles andere zu essen, was ich gekauft habe."

Instagram / katieprice Katie Price mit zwei ihrer Kinder

Getty Images Katie Price, Realitystar

Getty Images Katie Price

