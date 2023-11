Tochter bestätigt: Katie Price und Carl Woods sind getrennt!

Es scheint wirklich Schluss zwischen den beiden zu sein! Katie Price (45) und Carl Woods (34) führen bereits seit ihrem Kennenlernen im Sommer 2022 eine On-off-Beziehung. Mehrere Male trennte sich das ehemalige Boxenluder von dem Reality-TV-Star und kam kurz darauf wieder mit ihm zusammen. Zwischenzeitlich waren die zwei sogar verlobt. Seit einigen Tagen wird gemunkelt, dass das Paar mal wieder getrennt ist. Katies Tochter Bunny bestätigt die Gerüchte jetzt!

In einem TikTok-Livestream plaudern die 45-Jährige und ihre Jüngste mit ein paar Fans. Einer möchte von Katie wissen, ob sie aktuell Single ist. Doch die Britin scheint die Frage allerdings nicht mitbekommen zu haben – oder gekonnt zu ignorieren. "Ja, ist sie", antwortet Bunny stattdessen und macht damit ganz beiläufig die Trennungsgerüchte ihrer Mama offiziell.

Dass Carl und Katie wieder getrennte Wege gehen, ist eine ziemliche Überraschung – denn vor ein paar Wochen hatte die einstige UK-Dschungelcamp-Teilnehmerin noch über Familienplanung mit dem 34-Jährigen gesprochen. "Ich bin 45, also ich weiß nicht wirklich, was passieren wird, aber ich möchte mehr Kinder, weil [Carl] keine hat und ich würde gerne ein Kind mit ihm haben", hatte Katie im "The Secret To..."-Podcast erzählt.

Instagram / katieprice Katie Price und ihre Tochter Bunny

Getty Images Katie Price im April 2023 in London

TOT/MEGA Carl Woods und Katie Price im April 2023

