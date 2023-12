Kristin Cavallari brach wegen Kids Kontakt zu ihrem Vater ab

Kristin Cavallari (36) musste einen schweren Schritt gehen. Die einstige The Hills-Darstellerin ist stolze Mama von drei Kindern: Mit ihrem Ex Jay Cutler (40) bekam sie zwei Jungs namens Jaxon und Camden sowie eine Tochter, die Saylor heißt. Das Sorgerecht teilt sie sich mit dem Vater ihrer Sprösslinge. Zu ihrem eigenen Papa hat Kristin aber keinen Kontakt mehr – und zwar aus einem triftigen Grund!

In ihrem Podcast "Let's Be Honest" spricht die 36-Jährige offen über das schwierige Verhältnis zu ihrem Vater. "Ich habe meinen Vater vor etwa zwei Jahren aus meinem Leben gestrichen, und das war ehrlich gesagt das Beste, was ich je getan habe. Ich habe nicht einmal gemerkt, dass mein Vater ein Narzisst war, bis ich erwachsen war", verrät die TV-Bekanntheit. Er habe eine Grenze mit ihren Kindern überschritten, so Kristin: "Ich habe immer gesagt,[...] Ich kann die Misshandlungen ertragen. Das habe ich mein ganzes Leben lang getan. Aber wenn du jetzt anfängst, dich mit meinen Kindern anzulegen, dann mache ich das nicht mehr." Was genau passiert ist, gibt sie aber nicht preis.

Kristin ist, was ihre Kinder angeht, sehr bedacht. Das spiegelt sich auch in ihrem Datingleben wider."Ich gehe mit bestimmten Typen aus und denke: 'Die sind toll', aber kann ich sie mir als Stiefvater vorstellen? Nein. Und das ist der größte Teil meines Lebens", machte sie zuvor in ihrem Podcast deutlich.

Anzeige

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari mit ihrer Mutter und ihren drei Kindern

Anzeige

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari mit ihrer Tochter Saylor

Anzeige

Getty Images Kristin Cavallari, Autorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de