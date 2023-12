Kyle Richards und Mauricio genießen getrennte Urlaube!

Sie wollen mit der Vergangenheit abschließen! Monatelang standen Kyle Richards und ihr Ehemann Mauricio Umansky im Fokus der Öffentlichkeit. Angeblich soll die Schauspielerin eine Affäre mit der Musikerin Morgan Wade (29) gehabt haben – doch das Paar schien den Gerüchten standzuhalten. Doch dann war plötzlich Schluss: Im September gab Mauricio die Trennung von seiner Frau bekannt. Von den Geschehnissen scheinen sich die beiden nun erholen zu wollen: Kyle und Mauricio gönnen sich im Urlaub eine Auszeit – allerdings getrennt voneinander!

Wie die brasilianische Sängerin Anitta (30) auf ihrem Instagram-Account postet, verbringt die Beauty aktuell Zeit mit dem 53-Jährigen in Aspen: Ausgelassen feiert das Duo zu der Musik von DJ Pedro Sampaio in einer Skihütte – inklusive einer Menge Champagner natürlich. Mauricio scheint also eine gute Zeit zu haben.

Während ihr Ex die Zeit in dem Skigebiet zu genießen scheint, entspannt Kyle in Mexiko. Auf ihrem Social-Media-Account teilt sie ein Bild, auf dem sie verträumt vor einer malerischen Kulisse posiert. "Manchmal müssen wir der Realität einfach ein wenig entfliehen!", schreibt Kyle zu dem Schnappschuss. Ob die 54-Jährige damit auf die aktuelle Situation mit Mauricio anspielt?

Getty Images Mauricio Umansky, Unternehmer

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky im April 2022

Instagram / kylerichards18 Kyle Richards in Mexiko, Dezember 2023

