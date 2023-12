Geht es ihm gut? Pete Davidson cancelt mehrere seiner Shows!

Pete Davidson (30) versetzt seine Fans in Sorge. Der Comedian hat ein hartes Jahr hinter sich. Mehrere Autounfälle hatte der New Yorker verursacht und musste deshalb sogar gemeinnützige Arbeit verrichten. Nach den unangenehmen Vorfällen nahm er sich eine Auszeit – und besuchte sogar eine Reha-Einrichtung. Seine Auszeit von der Öffentlichkeit will Pete offenbar verlängern: Denn der US-Star sagt mehrere seiner Shows ab!

Am 22. und 23. Dezember sollte der Entertainer in seiner Heimat auftreten sollen. Doch seine Bewunderer müssen ihre Pläne ändern – denn auf der Instagram-Webseite der Location heißt es nun: "Bitte beachten Sie, dass die für Freitag, den 22. Dezember und Samstag, den 23. Dezember geplanten Auftritte von Pete Davidson im Beacon Theatre abgesagt wurden!" Und auch Petes Shows in anderen Städten fallen aus – Grund dafür seien "unvorhergesehene Umstände".

Was genau dahinter steckt, ist unklar. Pete soll sein Leben jedoch grundlegend verändert und der Stadt den Rücken gekehrt haben. Stattdessen lebt er angeblich in der Natur und soll dort die Ruhe im Wald genießen.

Anzeige

Getty Images Pete Davidson, Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Pete Davidson im April 2023

Anzeige

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de