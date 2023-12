XXL-Hundebett: Jessie J zeigt Lieblingsplatz von ihrem Sohn!

Da fühlt er sich pudelwohl! Jessie J (35) und ihr Partner Chanan Colman sind seit 2022 ein Paar. Dieses Jahr haben die beiden erstmals Nachwuchs bekommen und konnten ihr Söhnchen Sky auf der Welt begrüßen. Im Mai verkündeten die Sängerin und der Basketball-Profi stolz ihr Babyglück. Im Netz veröffentlicht die Familie des Öfteren niedliche Momentaufnahmen ihres Alltags. Jetzt zeigt Jessie auch den außergewöhnlichen Lieblingsplatz ihres Sprösslings!

In ihrer Instagram-Story teilt die US-Berühmtheit Fotos eines überdimensionalen Kissens, worauf Sky mit voller Begeisterung sitzt und zuckersüß in die Kamera schaut. "Ich habe dieses Hundebett für Menschen auf Instagram bestellt, als ich im siebten Monat schwanger war. Es kam vor zwei Wochen an und ist jetzt sein Lieblingsplatz", fügt die Mutter zu dem Schnappschuss hinzu.

Auch sich selbst versteckt die Musikerin nach der Geburt keinesfalls. Vor Kurzem präsentierte sie selbstbewusst ihren After-Baby-Body auf Social Media: Im Familienurlaub ließ sie sich in einem stylishen Bikini ablichten und zeigte die Resultate ihren Followern.

Instagram / jessiej Sohn Sky von Jessie J und Chanan Colma im Dezember 2023

Instagram / jessiej Jessie J mit ihrem Sohn Sky

Instagram / jessiej Jessie J, 2023

