Liz Kaeber (29) hat eine schwere Zeit hinter sich! Während ihre Schwester Christin (32) derzeit ihr zweites Kind erwartet, ging der Kinderwunsch der ehemaligen Bachelor-Kandidatin noch nicht in Erfüllung. Ihre Probleme damit, schwanger zu werden, thematisierte die Influencerin auch offen. Nun ist die Beauty ihrem Traum vom Mamasein aber einen Schritt näher: Sie hat einen Eingriff an der Gebärmutter hinter sich gebracht und meldet sich unter Tränen bei ihren Followern.

In ihrer Instagram-Story sprach die 29-Jährige über die Operation: "Ich hatte nicht nur eine Bauchspiegelung, sondern auch eine Gebärmutterspiegelung. Mein Endometriosegewebe wurde entfernt, also hatte ich immer Recht mit meinen Schmerzen." Außerdem habe sie eine Wand in ihrer Gebärmutter gehabt. Doch nun überbrachte der Arzt wunderbare Neuigkeiten. "Dann hat er mir auch gesagt, dass es aufwendig war, aber dass die Wand jetzt raus ist und somit meinem Kinderwunsch eigentlich nichts mehr im Wege steht. Und das macht mich so glücklich!", freute sie sich und weinte vor Erleichterung.

Die einstige Kuppelshow-Kandidatin räumte aber auch Gewissensbisse ihrem Partner Nick gegenüber ein: "Ich dachte mir, ich werde ihm die Vaterrolle einfach nehmen." Eigentlich habe sie vor ihrem 30. Geburtstag Mutter werden wollen. Inzwischen hat sich Liz' Meinung aber geändert. "Hauptsache es klappt irgendwann und dann auch alles gesund und ohne Komplikationen", betonte sie.

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Netz-Bekanntheit

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Influencerin

Instagram / lizkaeber Nick Maerker und Liz Kaeber im Juli 2021 auf Ibiza

