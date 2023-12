Darum hat Kerry Katona dieses Jahr vier Weihnachtsbäume!

Kerry Katona (43) scheint die Weihnachtszeit in diesem Jahr richtig zu genießen! Das ehemalige Mitglied der Band Atomic Kitten nimmt die Feiertage zum Anlass, um ihr Haus festlich zu schmücken. Dabei scheint es die "Love Doesn't Have to Hurt"-Interpretin besonders extravagant zu mögen. Kerry hat dieses Jahr statt einem gleich vier Weihnachtsbäume aufgestellt – und erklärt ihren Fans auch direkt, warum!

In ihrer Kolumne betont die Musikerin laut OK!, dass sie mit ihrem Weihnachtsschmuck alles andere als prahlen wolle. "Ich weiß, dass die Zeiten im Moment hart sind. Ich versuche, meinen Kindern zu erklären, dass manche Leute gar keinen Baum haben", stellt sie klar. Trotzdem wolle Kerry sich mit ihren Bäumen einen Kindheitstraum erfüllen. "Ich habe hart für das gearbeitet, was wir haben. Wenn ich an meine eigene Kindheit zurückdenke und sehe, wo ich jetzt stehe, dann macht es mich so glücklich, dass ich das Haus schmücken und meinen Kindern diese Erinnerungen ermöglichen kann", rechtfertigt sie ihre Dekoration.

In einem Interview mit The Times sprach die Britin über ihre schwere Jugend. Kerry sei früher so arm gewesen, dass sie sich nicht mal Damenhygiene-Produkte leisten konnte. "Als ich 17 Jahre alt war, haben wir meinen Papagei Alfie für 20 Pfund verkauft, damit ich ein paar Tampons kaufen konnte", verriet sie.

Kerry Katona im Juni 2023

Kerry Katona im Januar 2022

Kerry Katona, November 2012

