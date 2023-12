Emily Blunt überredete Sienna Miller zum ersten Date mit Oli

Hat Sienna Miller (41) ihr Liebesglück Emily Blunt (40) zu verdanken? Die britisch-amerikanische Schauspielerin ist seit über einem Jahr in festen Händen. Sie und ihr Freund Oli Green hatten im März 2022 ihr Paardebüt auf dem roten Teppich gefeiert. Ungefähr ein Jahr später gibt das Paar bekannt, sein erstes gemeinsames Kind zu erwarten. Doch all das wäre ohne die Unterstützung ihrer Freundin Emily wohl nicht passiert. Emily war Siennas Wingwoman!

Im Interview mit Vogue denkt die Schwangere zurück an ihr erstes Date mit dem zukünftigen Vater ihres Babys. Emily habe Sienna überreden müssen, sich mit Oli zu treffen. Nachdem er sich "so viel Mühe gegeben" hatte, sollte sie wenigstens ein Drink mit ihm nehmen. Weil sich die "American Sniper"-Darstellerin sicher war, dass die Romanze wohl eh "nirgendwo hinführen" würde, bat sie ihre Freundin, sie zu begleiten. "Als ich dort ankam, war es so schön zwischen ihnen. Ich umarmte sie einfach und sagte: 'Ich werde mich davonschleichen'", verriet Emily.

Mit ihrem Oli ist die 41-Jährige rundum glücklich. Auch der Altersunterschied von 14 Jahren stört sie überhaupt nicht. "Ich kann mir vorstellen, dass es für die meisten kompliziert sein muss, aber ich empfinde nichts als Liebe und Freude", erzählte sie dem Lifestyle-Magazin.

Anzeige

Getty Images Sienna Miller im September 2023

Anzeige

Getty Images Emily Blunt, 2023

Anzeige

Backgrid / Action Press Oli Green und Sienna Miller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de